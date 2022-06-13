22 рашисти та 8 одиниць техніки: українські військові на півдні знищили склад боєприпасів окупатів

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Противник продовжує облаштування й укріплення рубежів оборони, активних наступальних дій не веде.

По передмістю Миколаєва ворог продовжує обстріли 152 мл калібром. Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївщину, створюючи враження своєї присутності, аби приховати суттєві поступки територією області.

Натомість з боку України ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря: протягом доби парою гелікоптерів, парою штурмовиків та винищувачем було завдано 3 потужних удари по ворожих позиціях.

Влучено в скупчення противника та склад боєприпасів.

Підтверджені втрати противника складають:

- 22 рашисти;

- 3 танки Т-62;

- 2 БМП;

- 3 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо

Українські захисники на сході знищили 18 рашистів та 5 одиниць техніки ворога.