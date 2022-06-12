Українські захисники на сході знищили 18 рашистів та 5 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Оперативно-тактичне угруповання “Схід” повідомляє, що українські захисники знищили 18 рашистів та 5 одиниць техніки. Про це інформує УНН.
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. За попередню добу, 12 червня, українські воїни знищили:
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- особового складу — 18
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- ББМ — 1
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- АТТ — 1
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- мінометів — 1
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- СПГ — 1
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- склад з б/п — 1
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