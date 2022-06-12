Окупанти обстріляли Миропільську та Білопільську громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли області за сьогодні, 12 червня. Обстрілів зазнали дві громади. Про це інформує УНН.
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Голова Сумської ОВА доклав обстановку в області за сьогодні, 12 червня.
Зранку, 08:30 ранку, ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету.
Ближче до 14-тої години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади.
Жертв внаслідок обстрілів немає. Інформація про руйнування відсутня.
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