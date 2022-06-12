Оккупанты обстреляли Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах области за сегодня, 12 июня. Обстрелы потерпели две общины. Об этом информирует УНН.
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Глава Сумской ОВА приложил обстановку в области за сегодня, 12 июня.
Утром, 08:30 утра, враг начал обстрелы по территории Миропольской общины, 20 выстрелов из гранатомета.
Ближе к 14-ти часам было слышно ещё 3 взрыва на территории Белопольской общины.
Жертв в результате обстрелов нет. Информация о разрушении отсутствует.
Напомним
Северодонецк сдерживает рашистское нашествие, а Лисичанск страдает от обильных обстрелов – погиб шестилетний ребенок.