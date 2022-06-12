Рашисти потужно обстрілюють Лисичанськ: загинула 6-ти річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Сєвєродонецьк стримує рашистську навалу, а Лисичанськ потерпає від рясних обстрілів - загинула шестирічна дитина. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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Два мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано рашистами. Третій - цілий день під обстрілами.
"Він старий та критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть - великий ризик обвалу. В разі руйнування цього шляхопроводу - обласний центр буде відрізано. Військові готові до будь-якого розвитку подій", - повідомив він.
Гайдай зазначає, що евакуації з Сєвєродонецька немає: "Зважаючи на останні подї, єдиний варіант виходу з міста - це пішки вцілілим мостом, бо автобуси не проїдуть - але це вкрай небезпечно".
Влада проробляє можливість евакуації з обласного центру з Іриною Верещук.Там сподіваються, що організований вихід з міста стане можливим, але для цього потрібно "отримати гарантії безпеки".
За словами голови ОВА, важкі бої тривають у Гірській громаді.
Гумвантажі щоденно завозяться до Лисичанська, а звідти їх машиною забирають по інших населених пунктах області.
"На території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних мешканців, з них 40 - це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати", - повідомив чиновник.
Загрози оточення наших військ на Луганщині немає.