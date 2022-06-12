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19:03 • 20924 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 75452 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 101338 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 83366 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 59449 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 76369 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 68858 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 107048 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские защитники на востоке уничтожили 18 рашистов и 5 единиц техники

Украинские защитники на востоке уничтожили 18 рашистов и 5 единиц техники

Киев • УНН

 • 157421 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Оперативно-тактическая группировка “Восток” сообщает, что украинские защитники уничтожили 18 рашистов и 5 единиц техники. Об этом информирует УНН.

Подробности

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. За предыдущие сутки, 12 июня, украинские воины уничтожили:

  • личного состава — 18
  • ББМ —1
  • АТТ — 1
  • минометов — 1
  • СПГ —1
  • состав из б/п — 1

Напомним

Оккупанты обстреляли Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области.

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