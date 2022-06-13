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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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"Руській мір" як він є: голова ОВА показав наслідки нічного ворожого обстрілу Дніпропетровщини

"Руській мір" як він є: голова ОВА показав наслідки нічного ворожого обстрілу Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 162248 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські військовослужбовці продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. Від ворожої атаки найбільше страждає місто Зеленодольск, що в Криворізькому районі. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав наслідки обстрілів, передає УНН.



Цитата

"Руській мір" як він є. Зеленодольськ після нічного ворожого обстрілу", - повідомив очільник регіону.

Деталі

Як зазначається, удари були нанесені по двом населеним пунктам – Зеленодольську та Великій Костромці. Обстріл ворог вів з системи залпового вогню "Ураган". "На подвір’ї житлового будинку через вибух загинула жінка. Ще 5 жителів отримали осколкові поранення. Попередньо, пошкоджено 6 будинків. 

Нагадаємо 

Голова Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли в Зеленодольській громаді. Є жертви. Ворог ударив з “ураганів” по житловим кварталам Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро — поранені.

На Дніпропетровщині окупанти тричі обстріляли Зеленодольську громаду. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, били з "Градів", є руйнування.

У Дніпропетровській області, мер Заленодольська Дмитро Невеселий у своєму Facebook повідомив про обстріли міста. Через обстріли у людей немає світла та води.

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