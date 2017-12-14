Румынский язык может стать официальным в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Правительство в Кишиневе одобрило проект закона, который предоставляет румынскому языку статус официального, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Правительство Молдовы в среду, 13 декабря, одобрило проект закона, согласно которому в конституции страны государственный язык будет называться не „молдавским“, а „румынским“”, — говорится в сообщении.
Указано, что документ предусматривает, в частности, замену закрепленной в 13-й статье основного закона формулировку “молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики” словосочетанием “румынский язык”.
В свою очередь, президент страны Игорь Додон выступил категорически против этой инициативы. По его мнению, “правящий режим” делает все возможное для “раскола молдавского общества”. Действия правительства, по словам президента, является нарушением конституции Молдовы.
Как сообщал УНН, в МОН Украины предложили три модели изучения языков нацменьшинств.