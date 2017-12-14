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Румунська мова може стати офіційною у Молдові

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Уряд в Кишиневі схвалив проект закону, який надає румунській мові статусу офіційної, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Уряд Молдови в середу, 13 грудня, схвалив проект закону, згідно з яким в конституції країни державна мова буде називатися не „молдавською“, а „румунською“”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що документ передбачає, зокрема, заміну закріпленої в 13-й статті основного закону формулювання “молдавська мова, що функціонує на основі латинської графіки” словосполученням “румунська мова”.

У свою чергу, президент країни Ігор Додон виступив категорично проти цієї ініціативи. На його думку, “правлячий режим” робить все можливе для “розколу молдавського суспільства”. Дії уряду, за словами президента, є порушенням конституції Молдови.

Як повідомляв УНН, у МОН України запропонували три моделі вивчення мов нацменшин.

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