Румунська мова може стати офіційною у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Уряд в Кишиневі схвалив проект закону, який надає румунській мові статусу офіційної, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Уряд Молдови в середу, 13 грудня, схвалив проект закону, згідно з яким в конституції країни державна мова буде називатися не „молдавською“, а „румунською“”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що документ передбачає, зокрема, заміну закріпленої в 13-й статті основного закону формулювання “молдавська мова, що функціонує на основі латинської графіки” словосполученням “румунська мова”.
У свою чергу, президент країни Ігор Додон виступив категорично проти цієї ініціативи. На його думку, “правлячий режим” робить все можливе для “розколу молдавського суспільства”. Дії уряду, за словами президента, є порушенням конституції Молдови.
Як повідомляв УНН, у МОН України запропонували три моделі вивчення мов нацменшин.