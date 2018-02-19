Румыния вооружится 54 американскими ракетными установками
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Румынский Сенат окончательно принял закон о "Поддержке косвенного огневого потенциала" для программы в рамках которой ожидается вооружение румынских батальонов американскими ракетными установками залпового огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deschide.md.
В рамках программы Румыния попросила США приобрести 54 пусковых установки HIMARS Endowment и вспомогательные средства для оснащения трех боевых батальонов. Законопроект был утвержден решающей палатой парламента Румынии - Сенатом, "за" проголосовало 108 из 136 сенаторов.
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По информации Министерства национальной обороны Румынии, программа находится на промежуточной стадии. После одобрения Конгресса США будут проведены технические обсуждения и переговоры для определения окончательной конфигурации приобретения, а также варианты технологических переводов и участие национальной оборонной промышленности в обеспечивая необходимое оборудование для производства и обслуживания.