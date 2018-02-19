Румунія озброїться 54 американськими ракетними установками
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Румунський Сенат остаточно прийняв закон про "Підтримку непрямого вогневого потенціалу" для програми в рамках якої очікується озброєння румунських батальйонів американськими ракетними установками залпового вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deschide.md.
У рамках програми Румунія попросила США придбати 54 пускові установки HIMARS Endowment і допоміжні засоби для оснащення трьох бойових батальйонів. Законопроект був затверджений вирішальною палатою парламенту Румунії - Сенатом, "за" проголосувало 108 із 136 сенаторів.
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За інформацією Міністерства національної оборони Румунії, програма перебуває на проміжній стадії. Після схвалення Конгресу США будуть проведені технічні обговорення і переговори для визначення остаточної конфігурації придбання, а також варіанти технологічних перекладів і участь національної оборонної промисловості у забезпеченні необхідного обладнання для виробництва та обслуговування.