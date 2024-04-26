Румынская Православная Церковь приветствует молдавских священников, желающих присоединиться к ней

Война россии в Украине ставит молдавских священников перед выбором морального характера, но для них есть возможность перейти в румынскую митрополию, заявил представитель Бухарестского Патриархата Василе Бэнеску. В церкви Румынии также отметили, что будущее Молдовы связано с Европой, передает УНН со ссылкой на Evenimentul zilei и Reuters.

Детали

Спикер Румынской Православной Церкви (РПЦ) Василе Бенеску рассказал о священниках, которые недавно решили перейти в Бессарабскую митрополию.

Явление перехода под юрисдикцию Молдавской митрополии, оно свидетельствует о церковной оттепели и формулировке прозрения духовенства в Молдове. Они понимают, что на самом деле будущее Республики Молдова - с Европой, с Румынией - сказал Василе Бенеску.

Он также подчеркнул, что православная церковь Молдовы учитывает, что активная поддержка русской православной церковью войны Кремля против Украины снижает ее популярность.

Феномен выездов из Молдавской митрополии, напрямую связанной с Московским Патриархатом, будет продолжать распространяться - заявил Василе Банеску, пресс-секретарь Румынской православной церкви, финансируемому США Радио "Свободная Европа"

Напомним

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает все государства рассматривать патриарха московского кирилла и иерархию русской православной церкви соучастниками военных преступлений. В ПАСЕ поражены решением "русского собора", связанного с рпц, признать войну рф против Украины "священной".

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