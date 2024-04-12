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Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину
Президент Молдовы Майя Санду призвала поставить больше систем противовоздушной обороны в Украину после того, как российский ракетный удар разрушил крупную электростанцию в Киевской области.
Раскрыто хищение бюджетных средств на захваченных территориях: детали дела
кремлевские коллаборационисты злоупотребляют бюджетными средствами на оккупированных территориях, в частности бывшая сотрудница университета, которая присваивала деньги через свою невестку.
В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад
Воздушные Силы Украины информируют о российских беспилотниках, которые направляются на запад в Липовецком районе Винницкой области.
рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц
Враг завозит на временно оккупированные территории тетради с портретами убийц, воюющих против Украины, манипулируя сознанием детей и навязывая им убийственную расистскую идеологию, сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
Авиалинии США призывают Байдена остановить новые рейсы в Китай из-за "антиконкурентной" политики
Крупнейшие американские авиакомпании и авиационные профсоюзы призвали администрацию Байдена приостановить утверждение дополнительных рейсов между США и Китаем из-за "антиконкурентной политики" Китая.
Anera возобновляет гуманитарную работу в Газе после израильского авиаудара
Американская благотворительная организация Anera возобновила свою гуманитарную деятельность в Газе после временного приостановления операций из-за израильского авиаудара, в результате которого погибли семь сотрудников Всемирной центральной кухни.
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на Харьковщине
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Харьковской области.
В Хмельницкой области произошли взрывы
В Хмельницкой области были слышны взрывы.
В Киеве открылась выставка "Несокрушимые традиции", на которой представлены произведения поврежденной российской ракетой Академии им
В Киеве открылась выставка "Несокрушимые традиции", на которой представлено более 200 работ студентов и преподавателей поврежденной российской ракетой Академии имени Михаила Бойчука.
Зафиксированы группы БпЛА в восточной части Одесской области на границе с Николаевской областью
Военно-воздушные Силы Украины обнаружили несколько групп беспилотников на востоке и юго-востоке Одесской области вблизи границы с Николаевской областью, которые двигались на северо-запад.