Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  115821 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  112733 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  127990 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  157163 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  138775 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133868 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117482 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100201 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  116002 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115691 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  181742 просмотра
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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  223515 просмотра
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5 апреля 2024, 10:51  •  440853 просмотра

Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

Президент Молдовы Майя Санду призвала поставить больше систем противовоздушной обороны в Украину после того, как российский ракетный удар разрушил крупную электростанцию в Киевской области.

Война •   •  12402 просмотра
Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

Раскрыто хищение бюджетных средств на захваченных территориях: детали дела

кремлевские коллаборационисты злоупотребляют бюджетными средствами на оккупированных территориях, в частности бывшая сотрудница университета, которая присваивала деньги через свою невестку.

Война •   •  11759 просмотра
Раскрыто хищение бюджетных средств на захваченных территориях: детали дела

В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад

Воздушные Силы Украины информируют о российских беспилотниках, которые направляются на запад в Липовецком районе Винницкой области.

Война •   •  16805 просмотра
В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад

рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

Враг завозит на временно оккупированные территории тетради с портретами убийц, воюющих против Украины, манипулируя сознанием детей и навязывая им убийственную расистскую идеологию, сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Война •   •  17539 просмотра
рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц

Авиалинии США призывают Байдена остановить новые рейсы в Китай из-за "антиконкурентной" политики

Крупнейшие американские авиакомпании и авиационные профсоюзы призвали администрацию Байдена приостановить утверждение дополнительных рейсов между США и Китаем из-за "антиконкурентной политики" Китая.

Новости Мира •   •  15835 просмотра
Авиалинии США призывают Байдена остановить новые рейсы в Китай из-за "антиконкурентной" политики

Anera возобновляет гуманитарную работу в Газе после израильского авиаудара

Американская благотворительная организация Anera возобновила свою гуманитарную деятельность в Газе после временного приостановления операций из-за израильского авиаудара, в результате которого погибли семь сотрудников Всемирной центральной кухни.

Новости Мира •   •  15836 просмотра
Anera возобновляет гуманитарную работу в Газе после израильского авиаудара

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на Харьковщине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Харьковской области.

Война •   •  18056 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на Харьковщине

В Хмельницкой области произошли взрывы

В Хмельницкой области были слышны взрывы.

Война •   •  17633 просмотра
В Хмельницкой области произошли взрывы

В Киеве открылась выставка "Несокрушимые традиции", на которой представлены произведения поврежденной российской ракетой Академии им

В Киеве открылась выставка "Несокрушимые традиции", на которой представлено более 200 работ студентов и преподавателей поврежденной российской ракетой Академии имени Михаила Бойчука.

Война •   •  17250 просмотра
В Киеве открылась выставка "Несокрушимые традиции", на которой представлены произведения поврежденной российской ракетой Академии им

Зафиксированы группы БпЛА в восточной части Одесской области на границе с Николаевской областью

Военно-воздушные Силы Украины обнаружили несколько групп беспилотников на востоке и юго-востоке Одесской области вблизи границы с Николаевской областью, которые двигались на северо-запад.

Война •   •  16445 просмотра
Зафиксированы группы БпЛА в восточной части Одесской области на границе с Николаевской областью