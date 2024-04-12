Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину

Молдова призывает к передаче Украине систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает Президент Молдовы Майя Санду в X, передает УНН.

Детали

Во время встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен о путях укрепления оборонного партнерства и усиления кибербезопасности Президент Молдовы Майя Санду отметила необходимость в поставке большей систем противовоздушной обороны для Украины.

Поскольку прошлой ночью крупнейшая электростанция Киевской области была уничтожена российской ракетой, я подчеркнула насущную необходимость в большем количестве систем ПВО для Украины - написала в X Майя Санду.

Напомним

В ночь на 11 апреля вражеский ракетный удар полностью разрушил Трипольскую тепловую электростанцию в Киевской области во время массированной ракетной атаки.

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