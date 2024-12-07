Румыния отменяет результаты президентских выборов из-за вмешательства рф
Киев • УНН
Верховный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за обнаруженных доказательств российского вмешательства. Зафиксировано 85 тысяч кибератак на систему голосования, назначены повторные выборы.
Верховный суд Румынии принял решение отменить результаты первого тура президентских выборов после обвинений во вмешательстве рф в избирательный процесс. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
Детали
Теперь в стране состоятся повторные выборы, а нынешний президент Клаус Йоханнис будет оставаться на посту до избрания нового главы государства.
Решение суда стало ответом на рассекреченные данные, указывающие на "гибридные атаки" во время избирательного процесса со стороны террористической страны. В контексте этого, Высший Совет Безопасности Румынии подтвердил, что страна столкнулась с многочисленными кибератаками и вмешательством на избирательные платформе. В частности, 85 тысяч кибератак были направлены на использование уязвимостей системы голосования.
В центре скандала оказался ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску, одержавший победу в первом туре выборов, хотя опросы перед голосованием прогнозировали ему значительно более низкие шансы. Джорджеску активно использовал Tik Tok во время избирательной кампании, что принесло ему значительную поддержку в социальных сетях, однако теперь возникают подозрения относительно незаконного финансирования его кампании и внешнего вмешательства.
После решения суда президент Клаус Йоханнис пообещал провести расследование и создать новое правительство, чтобы обеспечить организацию повторных выборов. При этом он подчеркнул, что Румыния остается стабильной страной с надежной экономикой и способной обеспечить безопасность для своих граждан.
Выборы в Румынии: правые силы набирают треть голосов, но социал-демократы лидируют2 дек. 2024, 15:18 • 15628 просмотров