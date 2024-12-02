Выборы в Румынии: правые силы набирают треть голосов, но социал-демократы лидируют
Киев • УНН
На парламентских выборах в Румынии Социал-демократическая партия получила 22% голосов, ультраправый AUR - 18%. Три правые партии вместе набрали около 30% голосов, что затрудняет формирование коалиции.
Крайне правая партия AUR смогла более чем удвоить количество голосов по сравнению с последними выборами четыре года назад.
Передает УНН со ссылкой на DW.
Выборы в законодательные органы Румынии. после обработки около 98% бюллетеней выяснилось, что социал-демократическая партия (PSD) получила 22% голосов. за ней следует ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) с 18% голосов.
На третьем месте с 14,55%-правоцентристская Национал-либеральная партия.
Четвертое место - консервативно-либеральная партия реформ ЕСР с почти 12 процентами.
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Венгерская партия UDMR занимает пятое место с примерно 7%. Две новые крайне правые партии также прошли в парламент: SOS Румыния-около 7 процентов и POT - почти 6 процентов.
Следует отметить, что несколько ультраправых партий вместе взятые также имеют около 30%.
Дополнение
Все партии, ориентированные на Запад, исключили возможность коалиции с АУР. В ближайшие дни ожидаются сложные коалиционные переговоры. Неясно, какие альянсы будут возможны. По мнению экспертов, исход парламентских выборов, вероятно, также окажет влияние на возможный второй тур президентских выборов.
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