Выборы в Румынии: правые силы набирают треть голосов, но социал-демократы лидируют

Крайне правая партия AUR смогла более чем удвоить количество голосов по сравнению с последними выборами четыре года назад.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Выборы в законодательные органы Румынии. после обработки около 98% бюллетеней выяснилось, что социал-демократическая партия (PSD) получила 22% голосов. за ней следует ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) с 18% голосов.

На третьем месте с 14,55%-правоцентристская Национал-либеральная партия.

Четвертое место - консервативно-либеральная партия реформ ЕСР с почти 12 процентами.

Социал-демократы и ультраправые лидируют на выборах в Румынии

Венгерская партия UDMR занимает пятое место с примерно 7%. Две новые крайне правые партии также прошли в парламент: SOS Румыния-около 7 процентов и POT - почти 6 процентов.

Следует отметить, что несколько ультраправых партий вместе взятые также имеют около 30%.

Дополнение

Все партии, ориентированные на Запад, исключили возможность коалиции с АУР. В ближайшие дни ожидаются сложные коалиционные переговоры. Неясно, какие альянсы будут возможны. По мнению экспертов, исход парламентских выборов, вероятно, также окажет влияние на возможный второй тур президентских выборов.

В Румынии подсчитали почти все голоса на парламентских выборах: кто лидирует