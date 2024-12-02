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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Румынии подсчитали почти все голоса на парламентских выборах: кто лидирует

В Румынии подсчитали почти все голоса на парламентских выборах: кто лидирует

Киев  •  УНН

 • 2390 просмотра

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На парламентских выборах в Румынии после подсчета 99% голосов лидируют социал-демократы с 22,66%. В парламент проходят семь партий при общей явке 52,33%.

В новом созыве парламента Румынии будет семь партий, сообщили в ЦИК Украины после обработки более 99% протоколов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Digi24.

Детали

Социал-демократы получают в Сенате 22,66%, в Палате депутатов - 22,27%. Второе место-у "Альянса за объединение румын" (18,61% и 17,86%). Тройку лидеров замыкает Национал-либеральная партия (14,40% и 13,42%).

Общая явка избирателей, включая диаспору, по состоянию на 21.00, когда избирательные участки закрылись по всей стране, составила 52,33%

В выборах 1 декабря приняли участие 39 партий и 19 организаций национальных меньшинств.

Важную роль в итогах выборов играют голоса сотен тысяч румын, живущих за границей. 

Дополнение 

Выборы проходят в сложном для Румынии контексте, а иностранная пресса называет ее "самыми важными выборами за последние 35 лет".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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