В Румынии подсчитали почти все голоса на парламентских выборах: кто лидирует
Киев • УНН
На парламентских выборах в Румынии после подсчета 99% голосов лидируют социал-демократы с 22,66%. В парламент проходят семь партий при общей явке 52,33%.
В новом созыве парламента Румынии будет семь партий, сообщили в ЦИК Украины после обработки более 99% протоколов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Digi24.
Детали
Социал-демократы получают в Сенате 22,66%, в Палате депутатов - 22,27%. Второе место-у "Альянса за объединение румын" (18,61% и 17,86%). Тройку лидеров замыкает Национал-либеральная партия (14,40% и 13,42%).
Общая явка избирателей, включая диаспору, по состоянию на 21.00, когда избирательные участки закрылись по всей стране, составила 52,33%
В выборах 1 декабря приняли участие 39 партий и 19 организаций национальных меньшинств.
Важную роль в итогах выборов играют голоса сотен тысяч румын, живущих за границей.
Дополнение
Выборы проходят в сложном для Румынии контексте, а иностранная пресса называет ее "самыми важными выборами за последние 35 лет".