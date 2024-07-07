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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Румыния из-за российской атаки поднимала в небо истребители F-16

Румыния из-за российской атаки поднимала в небо истребители F-16

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 21:56  •  2894 просмотра

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Румыния подняла по тревоге истребители F-16 для мониторинга ситуации в воздухе из-за российских обстрелов юга Украины вблизи румынской границы.

Во время того, как российские войска обстреливали юг Украины, Румыния была вынуждена поднять в воздух истребители F-16 в уезде Тулча. Об этом в субботу, 6 июля, сообщило Министерство национальной обороны Румынии в Facebook, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что из-за тревоги были подняты силы Службы воздушной полиции. Также для мониторинга ситуации в воздух подняли два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча.

"Вслед за сообщением о тревоге, переданное властями, около 7.30 утра Министерство национальной обороны издало приказ о проведении поисковых работ в районе между населенными пунктами Вультурул, Махмудия и Малюк в случае наличия предметов, упавших на территории страны", - говорится в сообщении.

Однако, как отметили в министерстве, отправленные на место команды не обнаружили ничего подозрительного.

Истребители F16 позволят в кратчайшие сроки отогнать российскую авиацию как можно дальше от границ - Игнат17 апреля 2023, 02:49 • 1972662 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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