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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководителя предприятия из Хмельницкой области подозревают в хищении 5,7 млн грн на дронах для ВСУ

Руководителя предприятия из Хмельницкой области подозревают в хищении 5,7 млн грн на дронах для ВСУ

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 13:56  •  731 просмотра

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В Нетешине руководителя предприятия по производству БПЛА подозревают в присвоении 5,7 млн грн бюджетных средств. Вместо качественных комплектующих на дроны устанавливали более дешевые аналоги.

В Нетешине, что на Хмельнитчине, правоохранители подозревают руководителя предприятия по производству БПЛА в завладении бюджетными средствами в размере 5,7 млн гривен, которые были выделены на закупку дронов для нужд ВСУ. Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

О подозрении сообщено 45-летнему руководителю ООО, которое осуществляет деятельность в сфере производства воздушных летательных аппаратов и сопутствующего оборудования. Правоохранители считают, что он организовал противоправную схему завладения бюджетными средствами и подозревают его в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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Отмечается, что в январе 2024 года предприятие стало победителем тендера, объявленного Нетешинским городским советом на закупку FPV дронов для обеспечения Сил обороны. В течение января-апреля 2024 года между сторонами заключен ряд договоров на закупку 1 тысячи FPV дронов общей стоимостью более 16,4 млн грн.

Фигурант решил подзаработать и значительно "удешевил" производство. Вместо предусмотренных тендерной и технической документацией видеокамер и видеопередатчиков на дроны устанавливались приборы низкого качества и почти в два раза дешевле

- отметили в прокуратуре.

 Таким образом подозреваемый присвоил более 5,7 млн грн бюджетных средств.

Напомним

На Киевщине СБУ разоблачила предпринимателя, который выиграл тендер на 1000 FPV-дронов для ВСУ, но поставил некачественные беспилотники. Подозреваемому грозит до 12 лет заключения за хищение средств в особо крупных размерах.

Ошукали військових на 46 мільйонів на схемі з продажем авто та дронів для ЗСУ: Україна та Молдова спільно викрили банду14 августа 2024, 06:55 • 22525 просмотров

Анастасия Рябоконь

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