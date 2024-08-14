Обманули военных на 46 миллионов на схеме с продажей авто и дронов для ВСУ: Украина и Молдова совместно разоблачили банду

Полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, участники "продавали" в интернете несуществующие дроны и автомобили для военных ВСУ. Сейчас установлено 67 эпизодов преступной деятельности мошенников, а предварительная сумма ущерба превышает 46 млн грн. Некоторые злоумышленники задержаны в рамках международной спецоперации на территории Республики Молдова, сообщил в среду Департамент киберполиции Нацполиции и Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Украинские и молдавские правоохранители разоблачили организованную группу злоумышленников, которые с 2023 года обманывали украинских военных, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ.

Прокуратурами обеих стран была создана совместная следственная группа.

Правоохранители установили, что к совершению преступлений причастны лица в возрасте от 17 до 46 лет. С началом полномасштабного вторжения рф в Украину восемь фигурантов, проживавших на территории Одесской области, переехали в Республику Молдова, откуда, как сообщается, начали реализовывать мошеннические схемы.

"Организовал преступную деятельность 34-летний уроженец рф, который распределил между сообщниками обязанности по поставке на территорию Молдовы сим-карт украинских мобильных операторов, создание фейковых объявлений на популярных маркетплейсах и рекламную кампанию для продвижения своих "услуг" в интернете", - говорится в сообщении.

Злоумышленники, по данным киберполиции, размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по привлекательным ценам. С потенциальными покупателями, по данным полиции, фигуранты общались в одном из мессенджеров и договаривались о предоплате за пригон машины из-за границы или приобретение дронов.

"Особый цинизм заключался в том, что злоумышленники требовали от потерпевших документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Далее, получив от них средства, аферисты насмехались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку рф, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств", - сказано в сообщении.

Фигуранты, по данным правоохранителей, снимали деньги в банкоматах Республики Молдова или использовали их при онлайн-расчетах. Легализация средств, как указано, происходила путем приобретения транспортных средств премиум-класса и золотых изделий.

Полицейские в рамках международного сотрудничества провели 23 обыска на территории Республики Молдова и 13 в Одесской и Днепропетровской областях по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов.

Как сообщается, изъяты деньги в сумме около 250 тысяч гривен, 61 тысяча долларов, 20 транспортных средств премиум класса, около 5 кг золотых изделий, мобильные телефоны, более 80 карточек банков Молдовы, Украины и рф, оружие, черновые записи, компьютерную технику.

Сейчас установлено 67 эпизодов преступной деятельности, а предварительная сумма ущерба превышает 46 млн грн - сообщили в киберполиции.

По данным Офиса Генпрокурора, в настоящее время правоохранители Республики Молдова сообщили о подозрении в мошенничестве 9 гражданам Украины (ч. 6 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова). В настоящее время, как указано, 8 из 9 подозреваемых в Республике Молдова избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УКУ. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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