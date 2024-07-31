Следователи сообщили о подозрении женщине, которая обманула граждан под предлогом сбора средств на генераторы и автомобили для украинских военных. Установлено восемь пострадавших, которые перечислили около 20 тысяч гривен на открытые мошенницей счета. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Разоблачили злоумышленницу оперативники Голосеевского управления полиции. 28-летняя жительница Киевщины размещала в закрытых группах одного из мессенджеров реальные обращения от военнослужащих о потребностях для их подразделений, но, при этом указывала номер собственной банковской карты и банковского счета, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что, женщина мошенническим путем завладела по меньшей мере двадцатью тысячами гривен и потратила их по своему усмотрению. По месту жительства "псевдоволонтерки" правоохранители провели обыск, в результате которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие ее противоправную деятельность: телефоны и банковские карты.

Следователи при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры сообщили нарушительнице о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

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