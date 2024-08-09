Руководителя Полтавского ГОКа разоблачили на отмывании доходов, полученных преступным путем

Следователи Нацполиции подозревают председателя правления и подчиненных Полтавского горно-обогатительного комбината в легализации имущества в особо крупных размерах. Пишет УНН с ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

Детали

Правоохранители разоблачили председателя правления и подчиненных Полтавского горно-обогатительного комбината на легализации имущества в особо крупных размерах.

Руководитель предприятия, владельцем которого является народный депутат VII и VIII созывов, вступил в преступный сговор со своим заместителем и двумя начальниками отделов, чтобы наладить схему по легализации незаконно добытых полезных ископаемых общегосударственного значения. Чиновники легализовали более 885 тонн щебеночной продукции стоимостью более 33,5 миллиона гривен, - информирует ГУНП в Полтавской области.

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Следователи выяснили о незаконной переработке железных кварцитов на щебень, а также речь идет и о других полезных ископаемых общегосударственного значения, которые должны были специально учитываться и храниться в специально отведенных хранилищах, - при том, что предприятие имело лицензию только на добычу железной руды.

Незаконно переработанную продукцию продавали частным предпринимателям, а в налоговых декларациях отмечали добычу полезных ископаемых, на которые специальное разрешение Госгеонедрами не предоставлялось. Таким образом должностные лица предприятия за шесть лет легализовали более 885 тонн щебеночной продукции стоимостью более 33,5 миллиона гривен, - сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Полтавской области.

Дополнение

В сентябре 2023 года следователи Нацполиции уже сообщали главе горно-обогатительного комбината о подозрении за незаконную добычу недр на 157 млрд грн, что также привело к ущербу окружающей среде (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Уголовного Кодекса Украины).

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В августе 2024 года следователи Нацполиции объявили еще одно подозрение председателю правления, а также его заместителю и двум руководителям отделов за легализацию имущества полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины).

Досудебное расследование осуществляется в сотрудничестве с Государственной службой геологии и недр.

Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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