Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций.

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

  •  103380 просмотра
Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

  •  108827 просмотра
Захватчики не платят деньги горнякам на ВОТ Донетчины - Центр сопротивления

Захватчики не платят деньги горнякам на ВОТ Донетчины - Центр сопротивления

  •  107180 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  104720 просмотра
В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

  •  91630 просмотра
публикации
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  21998 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  35373 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  127525 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  129738 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  149276 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

  •  22288 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

8 августа 2024, 03:07  •  113299 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  101615 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  142655 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  114383 просмотра
Актуальное
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 06:47  •  4015 просмотра

Read in English

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций.

Надлежащее расследование уголовного дела против должностных лиц Национального банка Украины может стать образцом борьбы с коррупцией в стране. Затягивание следствия и попытки избежать ответственности, наоборот, будут отпугивать инвесторов от Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.

Контекст

Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Сам факт наличия уголовного производства против чиновника Национального банка одновременно является и положительным, и отрицательным фактом. В частности, это демонстрирует борьбу с коррупцией, что есть у нас верховенство права и равенство всех перед законом, считает политолог.

"Среди плюсов, это демонстрирует, если возникают какие-то ситуации с нарушением закона, то, собственно, есть на них реакция, и эти люди, несмотря на свои должности, на свою политическую крышу, они, в принципе, подпадают под действие действующего законодательства и вынуждены отвечать перед законом", - отметил Рейтерович.

Однако в то же время, уголовные дела против должностных лиц НБУ свидетельствуют о ряде проблем, которые могут отпугивать иностранных инвесторов.

"Это указывает на наличие определенных проблем, которые, конечно, могут останавливать инвесторов, например, вкладывать деньги в Украину, или предоставлять дополнительную финансовую помощь. Потому что они скажут: "вот видите, у вас слишком много уголовных дел, соответственно, у вас неэффективно работает система отбора кадров на соответствующие службы", - отметил Рейтерович.

Напомним

Соучредитель "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что Зима должен быть отстранен от исполнения обязанностей на время расследования уголовного производства против него.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
  •  4362 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
  •  104619 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
  •  100164 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
  •  101616 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
  •  79011 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
  •  60737 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
  •  52430 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Эксклюзив
У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист
  •  45406 просмотра

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
  •  50977 просмотра

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Эксклюзив
Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт
  •  89058 просмотра

Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт

Популярные

В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

  •  91630 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  104720 просмотра
Захватчики не платят деньги горнякам на ВОТ Донетчины - Центр сопротивления

Захватчики не платят деньги горнякам на ВОТ Донетчины - Центр сопротивления

  •  107180 просмотра
Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

  •  108827 просмотра
ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

  •  103380 просмотра

Публикации

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  21998 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  35373 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  127525 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  129738 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  149276 просмотра

Война

Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

  •  7100 просмотра
Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

  •  14730 просмотра
В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

  •  19426 просмотра
Еще плюс 1130 оккупантов и 9 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1130 оккупантов и 9 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  22707 просмотра
В рф утверждают о 7 "уничтоженных" беспилотных катерах и 75 "сбитых" дронах за ночь, 7 из них - в курской области

В рф утверждают о 7 "уничтоженных" беспилотных катерах и 75 "сбитых" дронах за ночь, 7 из них - в курской области

  •  22614 просмотра

политика

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
Эксклюзив

  •  4283 просмотра
Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

  •  108820 просмотра
ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

  •  103375 просмотра
МАГАТЭ следит за ситуацией вокруг российской курской АЭС - Reuters

МАГАТЭ следит за ситуацией вокруг российской курской АЭС - Reuters

  •  106146 просмотра
Формула мира и участие в Крымской платформе: в ОП состоялась встреча с бразильскими парламентариями

Формула мира и участие в Крымской платформе: в ОП состоялась встреча с бразильскими парламентариями

  •  101358 просмотра

Война

Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

Ночная атака дронов на Киевщину: без пострадавших, обломки упали за пределами населенных пунктов

  •  7100 просмотра
Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

  •  14730 просмотра
В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

В Харьковской области за ночь войска рф обстреляли четыре района: 5 пострадавших

  •  19426 просмотра
Еще плюс 1130 оккупантов и 9 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1130 оккупантов и 9 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  22707 просмотра
В рф утверждают о 7 "уничтоженных" беспилотных катерах и 75 "сбитых" дронах за ночь, 7 из них - в курской области

В рф утверждают о 7 "уничтоженных" беспилотных катерах и 75 "сбитых" дронах за ночь, 7 из них - в курской области

  •  22614 просмотра

политика

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
Эксклюзив

  •  4283 просмотра
Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

  •  108820 просмотра
ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

ЕС призвала Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию нового президента

  •  103375 просмотра
МАГАТЭ следит за ситуацией вокруг российской курской АЭС - Reuters

МАГАТЭ следит за ситуацией вокруг российской курской АЭС - Reuters

  •  106146 просмотра
Формула мира и участие в Крымской платформе: в ОП состоялась встреча с бразильскими парламентариями

Формула мира и участие в Крымской платформе: в ОП состоялась встреча с бразильскими парламентариями

  •  101358 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  121290 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  124439 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  137226 просмотра

Экономика

Курс валют на 9 августа: гривна незначительно ослабела

Курс валют на 9 августа: гривна незначительно ослабела

  •  7908 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  35319 просмотра
Формула мира и участие в Крымской платформе: в ОП состоялась встреча с бразильскими парламентариями

Формула мира и участие в Крымской платформе: в ОП состоялась встреча с бразильскими парламентариями

  •  101358 просмотра
Молдова ввела режим тревоги в газовом секторе из-за ситуации в Курске

Молдова ввела режим тревоги в газовом секторе из-за ситуации в Курске

  •  36998 просмотра
Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

  •  38540 просмотра

Киев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  35319 просмотра
В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

  •  14296 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  104714 просмотра
В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту до 15 октября

В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту до 15 октября

  •  30901 просмотра
В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

  •  28206 просмотра