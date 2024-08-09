Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций.

Надлежащее расследование уголовного дела против должностных лиц Национального банка Украины может стать образцом борьбы с коррупцией в стране. Затягивание следствия и попытки избежать ответственности, наоборот, будут отпугивать инвесторов от Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.

Контекст

Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Сам факт наличия уголовного производства против чиновника Национального банка одновременно является и положительным, и отрицательным фактом. В частности, это демонстрирует борьбу с коррупцией, что есть у нас верховенство права и равенство всех перед законом, считает политолог.

"Среди плюсов, это демонстрирует, если возникают какие-то ситуации с нарушением закона, то, собственно, есть на них реакция, и эти люди, несмотря на свои должности, на свою политическую крышу, они, в принципе, подпадают под действие действующего законодательства и вынуждены отвечать перед законом", - отметил Рейтерович.

Однако в то же время, уголовные дела против должностных лиц НБУ свидетельствуют о ряде проблем, которые могут отпугивать иностранных инвесторов.

"Это указывает на наличие определенных проблем, которые, конечно, могут останавливать инвесторов, например, вкладывать деньги в Украину, или предоставлять дополнительную финансовую помощь. Потому что они скажут: "вот видите, у вас слишком много уголовных дел, соответственно, у вас неэффективно работает система отбора кадров на соответствующие службы", - отметил Рейтерович.

Напомним

Соучредитель "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что Зима должен быть отстранен от исполнения обязанностей на время расследования уголовного производства против него.