Растрата 5,3 млн гривен на закупке дронов: БЭБ сообщило о подозрении должностным лицам Полтавского горсовета

Теруправления Бюро экономической безопасности в Полтавской области провели обыски в помещении городского совета по факту растраты 5,3 млн гривен бюджетных средств при закупке дронов. Подозрение получили бывший директор и главный специалист оборонного департамента. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Детали

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области провели обыски в помещении горсовета. Бывшего директора и главного специалиста оборонного департамента подозревают в растрате бюджетных средств при закупке дронов - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре прошлого года подозреваемые провели аукцион по закупке квадрокоптеров для воинских частей, размер которого составлял более 38 млн гривен.

Впоследствии во время мониторинга рыночных цен специалисты территориального управления БЭБ обнаружили значительное завышение стоимости упоминавшегося заказа. В частности аналитики БЭБ подтвердили 5,3 млн гривен нанесенного ущерба местному бюджету", - добавляют в БЭБ.

Детективы во время обысков помещений фигурантов и помещения горсовета изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, которые приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

По результатам проведенных следственных действий двум лицам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения - отметили в БЭБ.

Напомним,

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области провели обыски в офисах компаний, которые поставляют продукты питания для Министерства обороны Украины. Эти действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов.