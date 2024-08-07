Обыски в горсовете Днепра: нескольких должностных лиц и двух предпринимателей подозревают в присвоении госсредств
Киев • УНН
Полиция проводит обыски в Днепровском горсовете по подозрению в присвоении госсредств. Схема заключалась в завышении цен на материалы для водопровода Аулы-Верхнеднепровск стоимостью 350 млн грн.
Правоохранители подозревают, что двое предпринимателей с помощью должностных лиц Днепропетровского городского совета могли наладить масштабную схему по присвоению государственных средств путем завышения стоимости проведенных работ и необходимых товаров. Об этом заявили в Национальной полиции Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели следственные действия в помещениях Днепровского горсовета, коммерческих офисах и по местам жительства фигурантов.
Таким образом подтверждается информация от источников УНН. Ранее известно об обысках в помещениях Днепропетровской ОГА, горсовета Днепра, офисных помещениях и местами проживания фигурантов.
В полиции считают, что имея связи среди должностных лиц Днепровского горсовета, компании фигурантов получали преимущество при участии в публичных закупках для осуществления работ. Основными заказчиками услуг были коммунальные предприятия.
Например, в 2023 году фигуранты получили подряд на выполнение работ по водопроводу Аулы-Верхнеднепровск на сумму более 350 млн грн. Для реализации проекта фигуранты приобрели водопроводные трубы по завышенным ценам от рыночных. Достигалось такое увеличение в стоимости материалов благодаря перепродаже товаров от одной подконтрольной фирмы к другой. Как результат, компания-подрядчик, согласно документам, закупала стройматериалы по завышенным ценам
Сейчас экспертными исследованиями устанавливается нанесение ущерба при выполнении работ на водопроводе. Также устанавливается полный круг вероятно причастных лиц из числа служащих органов исполнительной власти.
Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины
Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен.