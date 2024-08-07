Обыски в горсовете Днепра: нескольких должностных лиц и двух предпринимателей подозревают в присвоении госсредств

Правоохранители подозревают, что двое предпринимателей с помощью должностных лиц Днепропетровского городского совета могли наладить масштабную схему по присвоению государственных средств путем завышения стоимости проведенных работ и необходимых товаров. Об этом заявили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели следственные действия в помещениях Днепровского горсовета, коммерческих офисах и по местам жительства фигурантов.

Таким образом подтверждается информация от источников УНН. Ранее известно об обысках в помещениях Днепропетровской ОГА, горсовета Днепра, офисных помещениях и местами проживания фигурантов.

В полиции считают, что имея связи среди должностных лиц Днепровского горсовета, компании фигурантов получали преимущество при участии в публичных закупках для осуществления работ. Основными заказчиками услуг были коммунальные предприятия.

Например, в 2023 году фигуранты получили подряд на выполнение работ по водопроводу Аулы-Верхнеднепровск на сумму более 350 млн грн. Для реализации проекта фигуранты приобрели водопроводные трубы по завышенным ценам от рыночных. Достигалось такое увеличение в стоимости материалов благодаря перепродаже товаров от одной подконтрольной фирмы к другой. Как результат, компания-подрядчик, согласно документам, закупала стройматериалы по завышенным ценам - рассказали правоохранители.

Сейчас экспертными исследованиями устанавливается нанесение ущерба при выполнении работ на водопроводе. Также устанавливается полный круг вероятно причастных лиц из числа служащих органов исполнительной власти.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины - подытожили в Нацполиции.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен.