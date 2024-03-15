Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлану Рекрут должны уволить, чтобы она не запятнала репутацию украинской власти и она должна нести уголовную ответственность за то, что для собственных поездок за границу использовала авто, принадлежащие АО "Мегабанк", который находится в процессе ликвидации. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"С точки зрения здравого европейского смысла эта персона (Рекрут - ред.) должна покинуть свою должность. То есть те, кто ее на эту должность выдвигал - однозначно должны реагировать на эти факты. Это очевидно", - отметил Бобыренко.

Он добавил, что одним из основных стандартов ЕС является институт деловой репутации и Украина, как государство, которое пытается стать членом Европейского союза, должна его также придерживаться.

"Один из основных стандартов ЕС - он как правило не писан - институт репутации. Зашкварился - уходишь, попался на коррупции - уходишь. Летал за бюджетные средства с семьей - это потеря лица и фактически прощание с политикой, чтобы не подставить команду", - сказал Бобыренко.

В то же время, по его словам, если Рекрут не уволится, то ее действия запятнают всю власть в стране.

"Если этого не сделают (не уволят Рекрут - ред.) - это еще одно пятно на украинскую власть и это еще раз доказывает, что мы заявляем что воюем за европейские ценности, а сами их не исповедуем. Мы так европейцами никогда не станем, пока не будет политической ответственности. Я уже не говорю об уголовной", - резюмировал Бобыренко.

Добавим

Во время журналистского расследования, которое проводил УНН, выяснилось, что Рекрут в 2023 году провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составляли более 80 дней.

Примечательно, что согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировку в сумме более 65 тысяч грн.

В то же время, пресс-служба ФГВФЛ в 2022-2023 годах сообщала всего о трех международных мероприятиях, которые проходили за рубежом при личном участии Светланы Рекрут.

Кроме того, в ходе расследования УНН узнал, что Светлана Рекрут неоднократно использовала для поездок за границу два автомобиля Toyota Camry, которые принадлежат АО "Мегабанк", находящегося в процессе ликвидации с июля 2022 года.

Одним из автомобилей она начала пользоваться в октябре 2022 года.

В соответствии с Законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц" имуществом банка, находящегося в процессе ликвидации, может пользоваться с целью экономии исключительно представитель ФГВФЛ, который входит в состав временной администрации. По данным сайта youcontrol, Светлана Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк". Сейчас от Фонда ликвидацию осуществляет Белая Ирина Владимировна.

В ответах на журналистские запросы ФГВФЛ утверждает, что Светлана Рекрут пользовалась автомобилями, которые принадлежат АО "Мегабанк" исключительно для командировок и с целью экономии средства.

Однако, по данным УНН, она 22 сентября 2022 года выезжала за границу на автомобиле Toyota Camry, принадлежащем АО "Мегабанк", вместе с родителями Валерием и Валентиной Рекрут. Вернулись они в Украину через три дня 25 сентября 2022 года. Стоит отметить, что путешествовала Светлана Рекрут с четверга по воскресенье, а значит вряд ли она на выходных с родителями на авто ликвидируемого банка ездила в служебную командировку.

Напомним

По депутатскому обращению члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку относительно возможного конфликта интересов Рекрут во время использования ею для поездок за границу автомобилей, принадлежащих "Мегабанку".

Кроме того, Владелец "Мегабанка" Виктор Субботин планирует обратиться в правоохранительные органы относительно использования Рекрут автомобилей банка для личных поездок за границу и продажи Фондом активов "Мегабанка" по значительно заниженным ценам.

В ответ на журналистский запрос о поездках Рекрут за границу ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы в отношении ИА УНН.