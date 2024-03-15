3 БПЛА попали в нефтезавод в калужской области рф - росСМИ

В нефтезавод в российской калужской области попали три беспилотника. Повреждено оборудование предприятия, сообщает ASTRA со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Утром губернатор калужской области владислав шапша заявил, что в регионе сбиты 4 беспилотника.

"Сегодня ночью в дзержинском районе силами ПВО подавлено 4 БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал шапша.

По данным ASTRA, на самом деле сбит только один беспилотник, а 3 попали в нефтеперерабатывающее оборудование нефтехимического завода "Первый Завод" в поселке полотняный завод. Произошел пожар. Оборудование получило повреждения. Никто не пострадал.

Один из взрывов попал на видео.

Дополнение

В ночь на 13 марта СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в рязани, но и в кстово (нижегородская обл) и киришах (ленинградская обл).

Удары БпЛА в российских регионах за два дня затронули 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора. Начиная со вторника, 12 марта, волна направленных ударов повредила три важных нефтеперерабатывающих завода рф.