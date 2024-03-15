Инцидент в кабине пилотов мог стать причиной крушения Boeing 787 в аэропорту Окленда
Киев • УНН
Бортпроводница случайно нажала кнопку на кресле пилота во время рейса авиакомпании Latam Airlines из Сиднея в Окленд, в результате чего пилота вытолкнуло на панель управления, что привело к внезапному падению самолета, в результате которого пострадало около 50 пассажиров.
Следователи Новой Зеландии изъяли и обработали черный ящик Boeing 787, который направлялся в Новую Зеландию, но внезапно потерял высоту, в результате чего многие пассажиры были ранены. Указывается, что стюардесса задела переключатель кресла, что толкнуло пилота на пульт управления во время полета, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Резкое снижение в воздухе во время рейса авиакомпании Latam Airlines из Сиднея в Окленд, что привело к травмированию 50 пассажиров в понедельник, 11 марта, вероятно, было вызвано непреднамеренной активацией автоматизированной функции кресла пилота. Таковы выводы газеты Wall Street Journal, которая сообщает о неосторожности представителей американской авиационной отрасли, проинформированных о предварительном расследовании.
Согласно первоначальному расследованию, стюардесса, которая принесла еду в кабину пилотов, случайно нажала кнопку механизированной функции на кресле пилота, толкнув пилота вперед на пульте управления самолетом. Однако кнопка была предназначена для функции, которая не могла быть использована в полете, и должна была быть защищена специальной крышкой, которая, возможно, не была установлена.
В Boeing уже пообещали прислать операторам 787 Dreamliner циркуляр, касающийся кнопки, о которой идет речь, но следует отметить, что это уже очередной скандал, связанный с безопасностью авиалайнеров данной компании.
Напомним,
Во время полета чилийской авиакомпании Latam Airlines из Сиднея в Окленд возникла техническая проблема, в результате чего пострадало около 50 пассажиров, один из которых находится в тяжелом состоянии, а остальные получили ранения средней или легкой степени тяжести и нуждались в медицинской помощи после приземления.
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Инцидент в кабине пилотов мог стать причиной крушения Boeing 787 в аэропорту Окленда
Бортпроводница случайно нажала кнопку на кресле пилота во время рейса авиакомпании Latam Airlines из Сиднея в Окленд, в результате чего пилота вытолкнуло на панель управления, что привело к внезапному падению самолета, в результате которого пострадало около 50 пассажиров.
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