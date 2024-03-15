Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
Опендатабот: более 3 млн дел рассмотрели в судах за 2023 год
Суд Финляндии отказался рассматривать жалобы россиян на закрытие границы с рф
Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, учебное заведение и критическая инфраструктура
Атака на нефтезавод в рф: источники сообщили, что это операция ГУР
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - экспертЭксклюзив
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3 БПЛА попали в нефтезавод в калужской области рф - росСМИ
Курс валют на 15 марта: гривна укрепилась на 10 копеек
OpenIA и Figure представили гуманоидного робота, который может общаться с людьми
"Только представьте последствия блокирования американской поддержки": Боррель в США предостерег от рисков для безопасности и призвал продолжить помощь Украине
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Опендатабот: более 3 млн дел рассмотрели в судах за 2023 год
В 2023 году украинские суды рассмотрели 3 157 293 дела, что почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Больше всего выросло количество административных и гражданских дел.
Суд Финляндии отказался рассматривать жалобы россиян на закрытие границы с рф
Финский суд отклонил жалобы на закрытие границы с россией, постановив, что решения по границе непосредственно не повлияли на заявителей.
Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, учебное заведение и критическая инфраструктура
Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Мирнограду в Донецкой области, повредив жилые дома, учебное заведение, объекты критической инфраструктуры и гражданские автомобили.
Атака на нефтезавод в рф: источники сообщили, что это операция ГУР
После атаки на нефтехимическое предприятие в калужской области россии источники сообщили, что это операция ГУР МОУ.
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
Даниил Гетманцев хочет создать "клуб белого бизнеса", который бы еще больше разбалансировал нестабильную бизнес-среду или создал преференции для приближенных к нему компаний.
Силы обороны работают над расширением плацдарма в районе Крынок - Гуменюк
Силы обороны работают над расширением плацдарма в районе Крынок.
3 БПЛА попали в нефтезавод в калужской области рф - росСМИ
Три беспилотника попали в нефтеперерабатывающий завод в калужской области россии, повредив оборудование и вызвав пожар.
Курс валют на 15 марта: гривна укрепилась на 10 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,6854 UAH/USD, укрепив его на 10 копеек.
OpenIA и Figure представили гуманоидного робота, который может общаться с людьми
Модель генеративного ИИ OpenAI позволяет человекоподобному роботу Figure01 общаться, выполнять задачи и объяснять свои действия при взаимодействии с человеком.
"Только представьте последствия блокирования американской поддержки": Боррель в США предостерег от рисков для безопасности и призвал продолжить помощь Украине
Жозеп Боррель призвал продолжать поддерживать Украину, предупредив о серьезных рисках для безопасности Европы и США.