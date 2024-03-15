Опендатабот: более 3 млн дел рассмотрели в судах за 2023 год

Украинские суды рассмотрели 3 157 293 дела в прошлом году, это почти на половину больше, чем в 2022 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Опендатабот.

Детали

Количество судебных дел в 2023 году выросло почти в полтора раза, с наибольшим ростом среди административных и гражданских дел. Чаще всего украинцы судятся по делам, связанным с коммунальными услугами и пенсиями.

В прошлом году количество открытых судебных дел выросло почти на 46% по сравнению с 2022 годом, превысив более 2,1 миллиона. Наибольший рост наблюдался в сферах административных и гражданских дел - на 41% и 65% соответственно.

В судах больше всего рассматривали гражданские сделки, среди которых больше всего дел касалось долгов за коммунальные услуги - 321 тысяча, и расторжения брака - 121 тысяча. В целом, суды, которые рассматривали дела о долгах за комуслуги, остаются наиболее активными среди всех судебных процессов.

Более 80 тысяч гражданских дел в судах касались кредитов. В сфере административных дел наиболее распространенными были жалобы по пенсиям - почти 319 тысяч. Стоит отметить, что 10% всех административных дел касались исков по вопросам пенсионного страхования для "чернобыльцев".

Хозяйственные судебные споры возникают у бизнеса и передаются на рассмотрение суда. Однако, они не попали даже в топ-10 среди общего количества дел. В хозяйственных судах в 2023 году первое и второе места занимали дела о приказном производстве (почти 10 тысяч) и иски по поставкам товаров, работ и услуг (примерно 10 тысяч), а также поставок энергоносителей (почти 7 тысяч).

Среди уголовных производств в прошлом году преобладали кражи - 30 тыс. Привлекают внимание дела об отмене ареста имущества - более 15 тыс., и о наркотиках без цели сбыта - 14,5 тыс.

Напомним

Печерский районный суд Киева уменьшил размер залога для Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о хищении 1 миллиарда гривен в Вооруженных силах, с более 500 миллионов гривен до 469 миллионов гривен, оставив его под стражей до 17 апреля.