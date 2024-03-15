Три "шахеда" ночью уничтожили на юге, в том числе один в Кировоградской области - Силы обороны Юга

Российские войска во время ночной атаки ударными дронами типа Shahed пытались обойти противовоздушную оборону через оккупированные территории, но ПВО на юге уничтожила три "шахеда" - по одному в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях, сообщили в пятницу в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

"Вчера вечером россияне вновь прибегли к массированной атаке дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Враг пытался обойти системы противовоздушной защиты и направлял дроны-убийцы через временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, в течение 2 часов подразделения ПВО охотились за дронами на юге.

"3 цели были уничтожены: по 1 в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. Попаданий не допущено", - сообщили в Силах обороны Юга.

Остальные БпЛА, как сообщается, вышли из операционной зоны Сил обороны Юга и тоже были уничтожены уже коллегами.

Воздушные Силы сбили все запущенные врагом 27 "шахедов"