ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Три "шахеда" ночью уничтожили на юге, в том числе один в Кировоградской области - Силы обороны Юга

Три "шахеда" ночью уничтожили на юге, в том числе один в Кировоградской области - Силы обороны Юга

Киев  •  УНН

15 марта 2024, 08:32  •  4830 просмотра

Read in English

Российские войска совершили ночную атаку с использованием беспилотников "Шахед", пытаясь обойти противовоздушную оборону через оккупированные территории, но силы ПВО Украины на юге уничтожили три беспилотника в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

Российские войска во время ночной атаки ударными дронами типа Shahed пытались обойти противовоздушную оборону через оккупированные территории, но ПВО на юге уничтожила три "шахеда" - по одному в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях, сообщили в пятницу в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

"Вчера вечером россияне вновь прибегли к массированной атаке дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Враг пытался обойти системы противовоздушной защиты и направлял дроны-убийцы через временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей", - сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, в течение 2 часов подразделения ПВО охотились за дронами на юге.

"3 цели были уничтожены: по 1 в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. Попаданий не допущено", - сообщили в Силах обороны Юга.

Остальные БпЛА, как сообщается, вышли из операционной зоны Сил обороны Юга и тоже были уничтожены уже коллегами.

Воздушные Силы сбили все запущенные врагом 27 "шахедов"15 марта 2024, 05:07 • 22413 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
shakhid-129Шахид 129
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
kropivnitskiiКропивницкий
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
nikolaevНиколаев
khersonХерсон
Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  7842 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  28168 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  117238 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  116507 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  127397 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  140670 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  127922 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127198 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120841 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109120 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

Новости по теме
Три "шахеда" ночью уничтожили на юге, в том числе один в Кировоградской области - Силы обороны Юга

Три "шахеда" ночью уничтожили на юге, в том числе один в Кировоградской области - Силы обороны Юга

  •  4830 просмотра
Опендатабот: более 3 млн дел рассмотрели в судах за 2023 год

Опендатабот: более 3 млн дел рассмотрели в судах за 2023 год

  •  4750 просмотра
Суд Финляндии отказался рассматривать жалобы россиян на закрытие границы с рф

Суд Финляндии отказался рассматривать жалобы россиян на закрытие границы с рф

  •  4846 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, учебное заведение и критическая инфраструктура

Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, учебное заведение и критическая инфраструктура

  •  7122 просмотра
Атака на нефтезавод в рф: источники сообщили, что это операция ГУР

Атака на нефтезавод в рф: источники сообщили, что это операция ГУР

  •  7928 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
Эксклюзив

  •  28168 просмотра
Силы обороны работают над расширением плацдарма в районе Крынок - Гуменюк

Силы обороны работают над расширением плацдарма в районе Крынок - Гуменюк

  •  12022 просмотра
3 БПЛА попали в нефтезавод в калужской области рф - росСМИ

3 БПЛА попали в нефтезавод в калужской области рф - росСМИ

  •  11292 просмотра
Курс валют на 15 марта: гривна укрепилась на 10 копеек

Курс валют на 15 марта: гривна укрепилась на 10 копеек

  •  10255 просмотра
OpenIA и Figure представили гуманоидного робота, который может общаться с людьми

OpenIA и Figure представили гуманоидного робота, который может общаться с людьми

  •  9987 просмотра

Популярные

Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

Спикер Джонсон назвал причину сложностей с одобрением помощи Украине

  •  103362 просмотра
Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

  •  105288 просмотра
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

  •  102646 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

  •  100487 просмотра
В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

  •  98710 просмотра

Публикации

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

  •  163511 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  195169 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  230916 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  254370 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  281890 просмотра

Три "шахеда" ночью уничтожили на юге, в том числе один в Кировоградской области - Силы обороны Юга

Российские войска совершили ночную атаку с использованием беспилотников "Шахед", пытаясь обойти противовоздушную оборону через оккупированные территории, но силы ПВО Украины на юге уничтожили три беспилотника в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

Война •   •  4830 просмотра
Три "шахеда" ночью уничтожили на юге, в том числе один в Кировоградской области - Силы обороны Юга

Опендатабот: более 3 млн дел рассмотрели в судах за 2023 год

В 2023 году украинские суды рассмотрели 3 157 293 дела, что почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Больше всего выросло количество административных и гражданских дел.

Общество •   •  4750 просмотра
Опендатабот: более 3 млн дел рассмотрели в судах за 2023 год

Суд Финляндии отказался рассматривать жалобы россиян на закрытие границы с рф

Финский суд отклонил жалобы на закрытие границы с россией, постановив, что решения по границе непосредственно не повлияли на заявителей.

Новости Мира •   •  4846 просмотра
Суд Финляндии отказался рассматривать жалобы россиян на закрытие границы с рф

Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, учебное заведение и критическая инфраструктура

Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Мирнограду в Донецкой области, повредив жилые дома, учебное заведение, объекты критической инфраструктуры и гражданские автомобили.

Война •   •  7122 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, учебное заведение и критическая инфраструктура

Атака на нефтезавод в рф: источники сообщили, что это операция ГУР

После атаки на нефтехимическое предприятие в калужской области россии источники сообщили, что это операция ГУР МОУ.

Война •   •  7928 просмотра
Атака на нефтезавод в рф: источники сообщили, что это операция ГУР

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Даниил Гетманцев хочет создать "клуб белого бизнеса", который бы еще больше разбалансировал нестабильную бизнес-среду или создал преференции для приближенных к нему компаний.

Экономика •   •  28168 просмотра
Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Силы обороны работают над расширением плацдарма в районе Крынок - Гуменюк

Силы обороны работают над расширением плацдарма в районе Крынок.

Война •   •  12022 просмотра
Силы обороны работают над расширением плацдарма в районе Крынок - Гуменюк

3 БПЛА попали в нефтезавод в калужской области рф - росСМИ

Три беспилотника попали в нефтеперерабатывающий завод в калужской области россии, повредив оборудование и вызвав пожар.

Война •   •  11292 просмотра
3 БПЛА попали в нефтезавод в калужской области рф - росСМИ

Курс валют на 15 марта: гривна укрепилась на 10 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,6854 UAH/USD, укрепив его на 10 копеек.

Экономика •   •  10255 просмотра
Курс валют на 15 марта: гривна укрепилась на 10 копеек

OpenIA и Figure представили гуманоидного робота, который может общаться с людьми

Модель генеративного ИИ OpenAI позволяет человекоподобному роботу Figure01 общаться, выполнять задачи и объяснять свои действия при взаимодействии с человеком.

Технологии •   •  9987 просмотра
OpenIA и Figure представили гуманоидного робота, который может общаться с людьми