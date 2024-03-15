Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, учебное заведение и критическая инфраструктура

россияне в ночь на 15 марта нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области. Есть повреждения. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли область более 1380 раз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

В ночь на 15 марта оккупанты ударили по Мирнограду шестью ракетами - тип вооружения устанавливается. Информации о пострадавших пока не поступало - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки на Мирноград разрушениям подверглись по меньшей мере 9 многоквартирных домов, учебное заведение, админздание, три гражданских автомобиля, критическая инфраструктура.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли область 1381 раз. В частности, совершили 13 атак на гражданских.

В течение 14 марта под огнем находились 11 населенных пунктов: города Горняк, Торецк, поселки Желанное, Нью-Йорк, Очеретино, села Восход, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Ставки, Птичье.

Враг повредил 9 частных домов.

На Нью-Йорк армия рф сбросила авиабомбу "ФАБ-500", разрушила три частных дома.

Птичье подверглось вражескому обстрелу из "Градов", в результате которого повреждены 4 дома.

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