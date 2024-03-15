Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
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В Херсонской области отминусовали "шахед", враг попал в музей
В Николаевской области уничтожили "шахед", враг бил из минометов
В Киевской области в результате ночной атаки дронами был пожар из-за обломков на открытой местности - ОВА
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Еще плюс 580 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Возросло количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: разрушена 5-этажка и промышленное предприятие
Оккупанты в течение суток нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожья
Ночной удар по Винницкой области: работники ГСЧС спасли двух человек
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В Херсонской области отминусовали "шахед", враг попал в музей
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 6 многоэтажных домов, 5 частных домов, музей, магазин, заведение общественного питания и транспортные средства, но жертв среди мирного населения нет, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 беспилотник "Шахед-131/136".
В Николаевской области уничтожили "шахед", враг бил из минометов
В Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили один вражеский ударный беспилотник Shahed, а накануне район Очакова подвергся минометному обстрелу со стороны россии.
В Киевской области в результате ночной атаки дронами был пожар из-за обломков на открытой местности - ОВА
Российские войска атаковали Киевскую область ночью с помощью беспилотников, но системы противовоздушной обороны работали активно, предотвращая любые жертвы или повреждения инфраструктуры, хотя обломки вызвали небольшой травяной пожар, который удалось потушить.
Великобритания не будет признавать псевдовыборы на оккупированных территориях
США осуждают фейковые выборы, проведенные Россией на оккупированных украинских территориях, и никогда не признают их легитимность или результаты.
Почему важно спать и как правильно это делать: практические советы
С началом полномасштабного вторжения у украинцев возникли проблемы со сном - как показали исследования Gradus Research, в 2023 году нарушения сна испытывают 47% жителей страны.
Еще плюс 580 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 428 420 человек личного состава и 6758 танков.
Возросло количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу
52 человека, в том числе 13 детей, получили ранения во время нападения на Кривой Рог 12 марта, 16 из них до сих пор находятся в больнице.
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: разрушена 5-этажка и промышленное предприятие
Российский обстрел из тяжелой артиллерии повредил 5-этажный дом и промышленное предприятие в Никополе Днепропетровской области.
Оккупанты в течение суток нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожья
За минувшие сутки российские войска нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы из реактивных систем залпового огня и беспилотников, что привело к разрушениям жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Ночной удар по Винницкой области: работники ГСЧС спасли двух человек
Ночная атака беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Винницкой области привела к ранению 2 человек, гибели 1 и повреждению жилых домов, ГСЧС провела спасательные работы и оказала психологическую помощь пострадавшим.