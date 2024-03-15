В Херсонской области отминусовали "шахед", враг попал в музей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  113745 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  113022 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  124464 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  139554 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  127643 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127035 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120759 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109097 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123345 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121271 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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11 марта 2024, 08:40  •  276721 просмотра

В Херсонской области отминусовали "шахед", враг попал в музей

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 6 многоэтажных домов, 5 частных домов, музей, магазин, заведение общественного питания и транспортные средства, но жертв среди мирного населения нет, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 беспилотник "Шахед-131/136".

Война •   •  11710 просмотра
В Херсонской области отминусовали "шахед", враг попал в музей

В Николаевской области уничтожили "шахед", враг бил из минометов

В Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили один вражеский ударный беспилотник Shahed, а накануне район Очакова подвергся минометному обстрелу со стороны россии.

Война •   •  11923 просмотра
В Николаевской области уничтожили "шахед", враг бил из минометов

В Киевской области в результате ночной атаки дронами был пожар из-за обломков на открытой местности - ОВА

Российские войска атаковали Киевскую область ночью с помощью беспилотников, но системы противовоздушной обороны работали активно, предотвращая любые жертвы или повреждения инфраструктуры, хотя обломки вызвали небольшой травяной пожар, который удалось потушить.

Война •   •  19799 просмотра
В Киевской области в результате ночной атаки дронами был пожар из-за обломков на открытой местности - ОВА

Великобритания не будет признавать псевдовыборы на оккупированных территориях

США осуждают фейковые выборы, проведенные Россией на оккупированных украинских территориях, и никогда не признают их легитимность или результаты.

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Великобритания не будет признавать псевдовыборы на оккупированных территориях

Почему важно спать и как правильно это делать: практические советы

С началом полномасштабного вторжения у украинцев возникли проблемы со сном - как показали исследования Gradus Research, в 2023 году нарушения сна испытывают 47% жителей страны.

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Почему важно спать и как правильно это делать: практические советы

Еще плюс 580 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 428 420 человек личного состава и 6758 танков.

Война •   •  20219 просмотра
Еще плюс 580 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Возросло количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу

52 человека, в том числе 13 детей, получили ранения во время нападения на Кривой Рог 12 марта, 16 из них до сих пор находятся в больнице.

Война •   •  20171 просмотра
Возросло количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу

Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: разрушена 5-этажка и промышленное предприятие

Российский обстрел из тяжелой артиллерии повредил 5-этажный дом и промышленное предприятие в Никополе Днепропетровской области.

Война •   •  19512 просмотра
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: разрушена 5-этажка и промышленное предприятие

Оккупанты в течение суток нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожья

За минувшие сутки российские войска нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы из реактивных систем залпового огня и беспилотников, что привело к разрушениям жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  19411 просмотра
Оккупанты в течение суток нанесли 274 удара по 8 населенным пунктам Запорожья

Ночной удар по Винницкой области: работники ГСЧС спасли двух человек

Ночная атака беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Винницкой области привела к ранению 2 человек, гибели 1 и повреждению жилых домов, ГСЧС провела спасательные работы и оказала психологическую помощь пострадавшим.

Война •   •  19994 просмотра
Ночной удар по Винницкой области: работники ГСЧС спасли двух человек