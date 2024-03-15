В Херсонской области отминусовали "шахед", враг попал в музей

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 6 многоэтажных домов, 5 частных домов, попав в музей, магазин, заведение общественного питания и транспортные средства, жертв среди мирного населения нет, а силы противовоздушной обороны уничтожили 1 беспилотник типа Shahed, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Михайловку, Новоберислав, Дудчаны, Красный Маяк, Берислав, Вировку, Кизомыс, Новотягинку, Токаревку, Ромашково, Антоновку, Понятовку и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 6 многоэтажек и 5 частных домов.

Также в результате обстрелов зафиксированы попадания в музей, магазин и заведение общественного питания. Были повреждены гаражное помещение автотранспортного предприятия, автобусы, коммунальная техника и легковые автомобили.

По его словам, за эти сутки пострадавших среди гражданского населения нет.

"Силам противовоздушной обороны в нашей области удалось уничтожить 1 "Shahed-131/136", - сообщил Прокудин в соцсетях.

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