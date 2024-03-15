"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев хочет создать "клуб белого бизнеса", чтобы еще больше разбалансировать и так нестабильную бизнес-среду или чтобы создать преференции для приближенных к нему компаний. Такое мнение в эксклюзивном комментарии высказал глава Движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.

Гетманцев в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с коллегами подготовил законопроект о "клубе белого бизнеса". По его словам, суть документа в том, что "если предприниматель соответствует простым и прозрачным критериям по уровню уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень зарплаты, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это помимо других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально".

"У нас в стране де юре действует презумпция невиновности и, пока вы не признаны не налогоплательщиком, говорить, что вы белый, серый или еще какой-то, пока не доказали обратного - вообще нельзя. Так что означает белый бизнес? К тебе или имеет налоговая претензии в части уклонения от уплаты налогов или не имеет. Если нет - то все автоматически являются белыми. А это - 99% бизнеса. То есть возникает вопрос - в этот список будут внесены 99% или будут внесены владельцы тех компаний, которые приближены к Гетманцеву или другим чиновникам. Будут ли туда внесены все, к кому нет претензий к налоговой? Потому что если нет претензий - то они соответственно белые", - сказал Доротич.

Он напомнил, что законодательством определен размер налогов, и к тем, кто их не платит есть претензии у налоговой. При этом эксперт добавил, что не понимает, какие могут быть преференции для "белого бизнеса".

"Что значит преференции для "белых"? У нас нет такого, что я хочу - больше заплачу налогов, хочу - меньше. Есть требования - они четкие - есть размер налога на добавленную стоимость, налога на прибыль - они определены, и ты их или платишь и к тебе нет претензий, или не платишь и к тебе есть претензии. Поэтому это умышленное действие, чтобы еще больше замутить воду, еще больше внести непонимание в и так не стабильную экономику, в нестабильную бизнес-среду. Бизнес сейчас не знает (что делать - ред.) и бросается в лево и в право, чтобы выжить. Чтобы еще больше закаламутить, или чтобы действительно создать преференции для определенных приближенных бизнес-структур, приближенных к Гетманцеву или к власти и с ними играть в какие-то игры, аферы", - отметил Доротич.

По его словам, законодательная инициатива о создании "клуба белых бизнесов" не имеет ничего общего с юридической составляющей.

"Возникает действительно вопрос к этому диверсанту - а на каком основании "белый" или "не белый" туда попадает? Вот я, например, предприниматель, плачу налоги, я должен туда попасть автоматически. Я должен, может, кому-то занести, чтобы доказать, что я белый?", - спросил Доротич.

Напомним

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина ранее заявила, что Гетманцев своим законопроектом о клубе белого бизнеса хочет под видом налоговых нянь узаконить право налоговой признавать налогоплательщика рисковым для остановки регистрации налоговых накладных.

В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую осуществляет Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и, если его не остановить, в будущем приведет к ее упадку.