Атака на нефтезавод в рф: источники сообщили, что это операция ГУР

Атака дронов на нефтехимическое предприятие "Первый Завод" произошла этой ночью в калужской области россии. Это операция ГУР МО. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

"Это операция ГУР", - сообщил собеседник УНН в ответ на вопрос об атаке дронов по нефтезаводу в калужской области.

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ASTRA со ссылкой на свои источники сообщала, что в нефтезавод в российской калужской области попали три беспилотника. Повреждено оборудование предприятия.