Руководители столичных школ самостоятельно принимают решение о введении карантина

Руководители образовательных учреждений в случае превышения эпидемиологических показателей заболеваемости учащихся гриппом и ОРВИ самостоятельно будут решать вопрос о введении карантина и форм обучения во время него. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, пишет УНН.

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По его словам, руководители школ сами будут выбирать, перевести учеников на дистанционное обучение или приостановить образовательный процесс в отдельных классах.

Руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление учреждением и несет ответственность за его образовательную, финансово-хозяйственную и другую деятельность. Именно он принимает решение о карантине, учитывая эпидемическую ситуацию в коллективе,