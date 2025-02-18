Руководители столичных школ самостоятельно принимают решение о введении карантина
Киев • УНН
Руководители школ Киева получили право самостоятельно вводить карантин при превышении показателей заболеваемости. Директора будут определять форму обучения для учеников во время карантина.
Руководители образовательных учреждений в случае превышения эпидемиологических показателей заболеваемости учащихся гриппом и ОРВИ самостоятельно будут решать вопрос о введении карантина и форм обучения во время него. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, пишет УНН.
Детали
По его словам, руководители школ сами будут выбирать, перевести учеников на дистанционное обучение или приостановить образовательный процесс в отдельных классах.
Руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление учреждением и несет ответственность за его образовательную, финансово-хозяйственную и другую деятельность. Именно он принимает решение о карантине, учитывая эпидемическую ситуацию в коллективе,
Также он призвал родителей не отправлять детей с признаками заболевания в школу или в детсад, а сразу обращаться к врачу.
Дополнение
По сообщениям ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МЗ», уровень заболеваемости в 1,5 раза ниже эпидемического порога и сейчас составляет 515,7.
Заболеваемость среди детей выросла на 2,3% - с 9 468 до 9 688 случаев. В то же время среди школьников зафиксировано снижение уровня заболеваемости на 14,4% - за неделю зарегистрировано 4 955 случаев.
За последнюю неделю в столичные больницы госпитализировали 324 человека с гриппом и ОРВИ, в том числе 228 детей. COVID-19 заболели 27 человек, среди которых 6 детей.
В Броварской громаде растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников и педагогов - городской голова18.02.25, 11:13 • 18145 просмотров