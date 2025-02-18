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В Броварской громаде растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников и педагогов - городской голова

В Броварской громаде растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников и педагогов - городской голова

Киев  •  УНН

 • 9392 просмотра

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В Броварской громаде 20,5% учеников и 6% педагогов болеют гриппом и ОРВИ. 31 класс переведен на дистанционное обучение, четыре лицея полностью работают онлайн до конца февраля.

Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях Броварской громады остается сложной. По состоянию на сегодня болеют уже 20,5% учащихся и 6% педагогов. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

К сожалению, рост заболеваемости не прекращается. По состоянию на сегодня болеют уже 20,5% учащихся и 6% педагогов,

- написал Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас на дистанционном обучении находится 31 класс в разных лицеях громады. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации четыре лицея громады переведены на дистанционное обучение:

-       Лицей №10 - по 21.02.2025 включительно

-       Лицей №8 - по 21.02.2025 включительно

-       Лицей №2 - по 24.02.2025 включительно

-       Лицей №7 - по 24.02.2025 включительно.

В то же время, по данным Игоря Сапожко Требуховский лицей с сегодняшнего дня вернулся к очному обучению.

Напомним

На прошлой неделе Игорь Сапожко сообщил, что в Броварской громаде растет количество больных гриппом и ОРВИ среди учащихся, 78 классов перешли на дистанционное обучение. Требуховский лицей полностью работает онлайн из-за высокой заболеваемости

Дополнение 

По данным Минздрава, в 5 областях из-за роста заболеваемости ОРВИ зафиксировано превышение эпидпорога: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В этих областях или отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять усиленные противоэпидемические мероприятия, так называемый "локальный карантин".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьеКиевская область
brovariБровары

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