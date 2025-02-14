У Броварській громаді зросла кількість хворих дітей на грип та ГРВІ, епідеміологічна ситуація контрольована - міський голова

Епідеміологічна ситуація через грип та ГРВІ у Броварській територіальній громаді контрольована, але відсоток хворих дітей збільшився. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

Епідемічна ситуація станом на сьогодні залишається контрольованою, однак відсоток діток, які хворіють, збільшився. Сьогодні 18% учнів та 4,7% учителів, на жаль, страждають на грип та ГРВІ, - повідомив Ігор Сапожко.

За його словами, на дистанційному навчанні в громаді перебувають учні вже 78 класів.

Крім того, Требухівський ліцей повністю навчається дистанційно. "Якщо за сьогодні ситуація поліпшиться, то з понеділка заклад відновить роботу в офлайн режимі", - зазначив Ігор Сапожко.

Нагадаємо

Раніше Броварський міський голова Ігор Сапожко повідомив, що у Броварській територіальній громаді фіксується зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ, особливо серед дітей. Однак епідемії грипу в громаді немає.

Доповнення

За даними МОЗ, у 5 областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу: в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин".