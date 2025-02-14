В Броварской громаде возросло количество больных детей гриппом и ОРВИ, эпидемиологическая ситуация контролируемая - городской голова

В Броварской громаде растет количество больных гриппом и ОРВИ среди учеников, 78 классов перешли на дистанционное обучение. Требуховский лицей полностью работает онлайн из-за высокой заболеваемости.

Эпидемиологическая ситуация из-за гриппа и ОРВИ в Броварской территориальной общине контролируемая, но процент больных детей увеличился. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН. Эпидемическая ситуация по состоянию на сегодня остается контролируемой, однако процент детей, которые болеют, увеличился. Сегодня 18% учащихся и 4,7% учителей, к сожалению, страдают гриппом и ОРВИ, - сообщил Игорь Сапожко. По его словам, на дистанционном обучении в громаде находятся ученики уже 78 классов. Кроме того, Требуховский лицей полностью обучается дистанционно. "Если за сегодня ситуация улучшится, то с понедельника заведение возобновит работу в офлайн режиме", - отметил Игорь Сапожко. Напомним Ранее Броварской городской голова Игорь Сапожко сообщил, что в Броварской территориальной громаде фиксируется рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно среди детей. Однако эпидемии гриппа в громаде нет. Дополнение По данным Минздрава, в 5 областях из-за роста заболеваемости ОРВИ зафиксировано превышение эпидпорога: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В этих областях или отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять усиленные противоэпидемические мероприятия, так называемый "локальный карантин".