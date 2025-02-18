У Броварській громаді зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів та педагогів - міський голова

Ситуація із захворюваністю у навчальних закладах Броварської громади залишається складною. Станом на сьогодні хворіють вже 20,5% учнів та 6% педагогів. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

На жаль, ріст захворюваності не припиняється. Станом на сьогодні хворіють вже 20,5 % учнів та 6% педагогів, - написав Ігор Сапожко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, наразі на дистанційному навчанні перебуває 31 клас у різних ліцеях громади. Через погіршення епідеміологічної ситуації чотири ліцеї громади переведені на дистанційне навчання:

- Ліцей №10 – по 21.02.2025 включно

- Ліцей №8 – по 21.02.2025 включно

- Ліцей №2 – по 24.02.2025 включно

- Ліцей №7 – по 24.02.2025 включно.

Водночас, за даними Ігоря Сапожка Требухівський ліцей відсьогодні повернувся до очного навчання.

Нагадаємо

Минулого тижня Ігор Сапожко повідомив, що у Броварській громаді зростає кількість хворих на грип та ГРВІ серед учнів, 78 класів перейшли на дистанційне навчання. Требухівський ліцей повністю працює онлайн через високу захворюваність

Доповнення

За даними МОЗ, у 5 областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу: в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин".