Керівники столичних шкіл самостійно ухвалюють рішення про запровадження карантину

Керівники освітніх закладів у разі перевищення епідеміологічних показників захворюваності учнів на грип та ГРВІ самостійно вирішуватимуть питання щодо запровадження карантину і форм навчання під час нього. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, пише УНН.

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За його словами, керівники шкіл самі вибиратимуть, чи перевести учнів на дистанційне навчання, чи призупинити освітній процес в окремих класах.

Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Саме він приймає рішення щодо карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в колективі,