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Керівники столичних шкіл самостійно ухвалюють рішення про запровадження карантину

Керівники столичних шкіл самостійно ухвалюють рішення про запровадження карантину

Київ • УНН

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Керівники шкіл Києва отримали право самостійно запроваджувати карантин при перевищенні показників захворюваності. Директори визначатимуть форму навчання для учнів під час карантину.

Керівники освітніх закладів у разі перевищення епідеміологічних показників захворюваності учнів на грип та ГРВІ самостійно вирішуватимуть питання щодо запровадження карантину і форм навчання під час нього. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, пише УНН.

Деталі

За його словами, керівники шкіл самі вибиратимуть, чи перевести учнів на дистанційне навчання, чи призупинити освітній процес в окремих класах.

Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Саме він приймає рішення щодо карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в колективі,

- зауважив Мондриївський.

Також він закликав батьків не відправляти дітей з ознаками захворювання у школу або в дитсадок, а одразу звертатися до лікаря.

Доповнення

За повідомленнями ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", рівень захворюваності у 1,5 раза нижчий за епідемічний поріг і наразі становить 515,7.

Захворюваність серед дітей зросла на 2,3% – із 9 468 до 9 688 випадків. Водночас серед школярів зафіксовано зниження рівня захворюваності на 14,4% – за тиждень зареєстровано 4 955 випадків.

За останній тиждень до столичних лікарень госпіталізували 324 особи з грипом та ГРВІ, зокрема 228 дітей. На COVID-19 захворіли 27 осіб, серед яких 6 дітей.

У Броварській громаді зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів та педагогів - міський голова18.02.25, 11:13 • 29938 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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