Керівники столичних шкіл самостійно ухвалюють рішення про запровадження карантину
Київ • УНН
Керівники шкіл Києва отримали право самостійно запроваджувати карантин при перевищенні показників захворюваності. Директори визначатимуть форму навчання для учнів під час карантину.
Керівники освітніх закладів у разі перевищення епідеміологічних показників захворюваності учнів на грип та ГРВІ самостійно вирішуватимуть питання щодо запровадження карантину і форм навчання під час нього. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, пише УНН.
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За його словами, керівники шкіл самі вибиратимуть, чи перевести учнів на дистанційне навчання, чи призупинити освітній процес в окремих класах.
Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за його освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Саме він приймає рішення щодо карантину, враховуючи епідемічну ситуацію в колективі,
Також він закликав батьків не відправляти дітей з ознаками захворювання у школу або в дитсадок, а одразу звертатися до лікаря.
Доповнення
За повідомленнями ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", рівень захворюваності у 1,5 раза нижчий за епідемічний поріг і наразі становить 515,7.
Захворюваність серед дітей зросла на 2,3% – із 9 468 до 9 688 випадків. Водночас серед школярів зафіксовано зниження рівня захворюваності на 14,4% – за тиждень зареєстровано 4 955 випадків.
За останній тиждень до столичних лікарень госпіталізували 324 особи з грипом та ГРВІ, зокрема 228 дітей. На COVID-19 захворіли 27 осіб, серед яких 6 дітей.
У Броварській громаді зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів та педагогів - міський голова18.02.25, 11:13 • 29938 переглядiв