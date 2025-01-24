Руководители районных администраций Киева будут заменены - Ткаченко
Киев • УНН
Начальник КГВА Тимур Ткаченко анонсировал замену руководителей районных администраций столицы. Изменения направлены на усиление безопасности и более быстрое решение проблем киевлян.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил о замене руководителей районных администраций. По его словам, цель такого решения - быстрее решать проблемы города, усилить безопасность и улучшить условия жизни. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Ткаченко отметил, что имел плодотворный разговор с Президентом Украины. По его словам, вопросы безопасности и эффективного функционирования Киева остаются стратегически важными. Он отметил, что столица обладает самым большим бюджетом и ресурсами в стране, однако даже при таких преимуществах жители города сталкиваются с проблемами, которые требуют немедленного решения.
"Выход из этой ситуации один - изменения. Поэтому начинаем с того, что киевляне смогут почувствовать сразу - замена руководителей районных государственных администраций. Цель одна - больше результатов и внимания к вопросам безопасности, решение проблем, волнующих общество, и создание условий для комфортной жизни", - отметил Ткаченко.
Он сообщил, что в ближайшее время ожидается назначение новых руководителей, основной задачей которых будет реализация поставленных целей.
Напомним
Начальник КГВА отметил, что в ближайшее время в столице планируют решить вопрос работы общественного транспорта во время тревог.