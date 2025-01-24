Керівники районних адміністрацій Києва будуть замінені - Ткаченко

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про заміну очільників районних адміністрацій. За його словами, мета такого рішення - швидше вирішувати проблеми міста, посилити безпеку та покращити умови життя. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Ткаченко зазначив, що мав плідну розмову з Президентом України. За його словами, питання безпеки та ефективного функціонування Києва залишаються стратегічно важливими. Він наголосив, що столиця володіє найбільшим бюджетом і ресурсами в країні, однак навіть за таких переваг мешканці міста стикаються з проблемами, які потребують негайного вирішення.

"Вихід з цієї ситуації один - зміни. Тому починаємо з того, що кияни зможуть відчути одразу - заміна очільників районних державних адміністрацій. Мета одна - більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя", - зауважив Ткаченко.

Він повідомив, що найближчим часом очікується призначення нових керівників, основним завданням яких буде реалізація поставлених цілей.

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Начальник КМВА зазначив, що найближчим часом у столиці планують вирішити питання роботи громадського транспорту під час тривог.