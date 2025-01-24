Керівники районних адміністрацій Києва будуть замінені - Ткаченко
Київ • УНН
Начальник КМВА Тимур Ткаченко анонсував заміну очільників районних адміністрацій столиці. Зміни спрямовані на посилення безпеки та швидше вирішення проблем киян.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про заміну очільників районних адміністрацій. За його словами, мета такого рішення - швидше вирішувати проблеми міста, посилити безпеку та покращити умови життя. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
Ткаченко зазначив, що мав плідну розмову з Президентом України. За його словами, питання безпеки та ефективного функціонування Києва залишаються стратегічно важливими. Він наголосив, що столиця володіє найбільшим бюджетом і ресурсами в країні, однак навіть за таких переваг мешканці міста стикаються з проблемами, які потребують негайного вирішення.
"Вихід з цієї ситуації один - зміни. Тому починаємо з того, що кияни зможуть відчути одразу - заміна очільників районних державних адміністрацій. Мета одна - більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя", - зауважив Ткаченко.
Він повідомив, що найближчим часом очікується призначення нових керівників, основним завданням яких буде реалізація поставлених цілей.
Нагадаємо
Начальник КМВА зазначив, що найближчим часом у столиці планують вирішити питання роботи громадського транспорту під час тривог.