Движение большегрузного транспорта ограничили в трех областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Из-за сложных погодных условий (сильные снегопады, резкие порывы ветра и гололед) на автодорогах трех областей Украины введено временное ограничение движения большегрузных транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
В частности, во Львовской области:
- А/д М-06 Киев - Чоп, 621-702 км (от г. Стрый до предела с Закарпатской областью)
- А/д Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, 132-156 км (от г. Турка к границе с Закарпатской обл.).
В Закарпатской области на автодорогах государственного значення.Та в Ивано-Франковской области - при выезде в Закарпатскую область из стороны Яблунецкого перевала - автодорога Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, со стороны г. Долины - автодорога Р-21 Долина - Хуст.
Напомним, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
Как сообщал УНН, из-за непогоды на Закарпатье ограничили движение грузовиков по международным и государственных трассах.