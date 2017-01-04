Рух великовагового транспорту обмежили в трьох областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Через складні погодні умови (сильні снігопади, різки пориви вітру та ожеледицю) на автодорогах трьох областей України введене тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
Зокрема, у Львівській області:
- а/д М-06 Київ — Чоп, 621-702 км (від м. Стрий до межі із Закарпатською областю);
- а/д Н-13 Львів — Самбір — Ужгород, 132-156 км (від м. Турка до межі із Закарпатською обл.).
В Закарпатській області на автодорогах державного значення.Та в Івано-Франківській області - при виїзді в Закарпатську область зі сторони Яблунецького перевалу — автодорога Н-09 Мукачеве — Івано-Франківськ — Рогатин — Львів, зі сторони м. Долини — автодорога Р-21 Долина — Хуст.
Нагадаємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.
Як повідомляв УНН, через негоду на Закарпатті обмежили рух вантажівок по міжнародних та державних трасах.