Движение в центре Киева перекроют в 19.00 из-за "Французской весны"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта на некоторых улицах столицы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"... с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по ул. Малой Житомирской, Софийской, пер. Рыльского, Владимирским проездом и ул. Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) в связи с проведением фестиваля "Французская весна в Украине" на Софийской площади", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что 1 апреля движение транспорта на ул. Крещатик с 19:00 до 22:00 будет разрешено.
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Кроме того, в связи с проведением "Французской весны в Украине", будет отключено внешнее освещение на Софийской площади и ул. Владимирской с 20:00 31 марта до 1:00 1 апреля и с 20:00 до 22:00 на 1 апреля.