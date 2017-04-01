Рух у центрі Києва о 19.00 перекриють через "Французьку весну"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні з 19:00 до 23:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту на деяких вулицях столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"... із 19:00 до 23:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту вул. Малою Житомирською, Софійською, пров. Рильського, Володимирським проїздом та вул. Володимирською (від вул. Ірининської до вул. Великої Житомирської) у зв’язку з проведенням фестивалю “Французька весна в Україні” на Софійській площі", - йдеться у повідомленні.
У КМДА зазначили, що 1 квітня рух транспорту на вул. Хрещатик із 19:00 до 22:00 буде дозволено.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні стартує фестиваль "Французька весна"
Окрім того, у зв’язку з проведенням “Французької весни в Україні”, буде відключено зовнішнє освітлення на Софійській площі та вул. Володимирській із 20:00 31 березня до 01:00 1 квітня та з 20:00 до 22:00 1 квітня.