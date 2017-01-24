Движение транспорта затруднено на въездах в Киев - полиция

"Около 200 человек и несколько десятков автомобилей находятся на въездах в столицу по Бориспольскому шоссе, Броварскому проспекту, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костры. Грубых нарушений правопорядка не зафиксировано. Машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, поэтому в связи с этим движение транспорта несколько затруднено", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, работники районных управлений полиции и батальона сопровождения.

Напомним, на трассах под Киевом митингующие подожгли шины.