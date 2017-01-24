Рух транспорту ускладнений на в'їздах у Київ - поліція

“Близько 200 осіб і кілька десятків автомобілів знаходяться на в’їздах до столиці по Бориспільському шосе, Броварському проспекту, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах. На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини та розклали багаття. Грубих порушень правопорядку не зафіксовано. Машини припарковані у крайній правій смузі у напрямку столиці, тож у зв’язку з цим рух транспорту дещо ускладнений”, — сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на контрольно-пропускних пунктах чергують патрульні поліцейські, працівники районних управлінь поліції та батальйону супроводження.

Нагадаємо, на трасах під Києвом мітингувальники підпалили шини.