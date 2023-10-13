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Движение поездов восстановили после схождения вагонов между Бердичевом и Казатином

Движение поездов восстановили после схождения вагонов между Бердичевом и Казатином

Киев • УНН

 • 351570 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Движение поездов восстановили стандартными маршрутами после ликвидации последствий схождения вагонов грузового поезда между Бердичевом и Казатином, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

"Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Казатин - Бердичев, движение пассажирских поездов восстановлено стандартным маршрутом", - говорится в сообщении.

Напомним

Из-за схождения грузовых вагонов на перегоне Бердичев - Казатин был изменен маршрут ряда пассажирских поездов.

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