Движение поездов восстановили после схождения вагонов между Бердичевом и Казатином
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Движение поездов восстановили стандартными маршрутами после ликвидации последствий схождения вагонов грузового поезда между Бердичевом и Казатином, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.
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"Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Казатин - Бердичев, движение пассажирских поездов восстановлено стандартным маршрутом", - говорится в сообщении.
Напомним
Из-за схождения грузовых вагонов на перегоне Бердичев - Казатин был изменен маршрут ряда пассажирских поездов.