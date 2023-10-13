Рух поїздів відновили після сходження вагонів між Бердичевом і Козятином
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Рух поїздів відновили стандартними маршрутами після ліквідації наслідків сходження вагонів вантажного поїзда між Бердичевом і Козятином, повідомили у п'ятницю в Укрзалізниці, пише УНН.
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"Залізничники завершили відновлювальні роботи на дільниці Козятин — Бердичів, рух пасажирських поїздів відновлено стандартним маршрутом", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Через сходження вантажних вагонів на перегоні Бердичів - Козятин було змінено маршрут низки пасажирських поїздів.