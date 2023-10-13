Між Бердичевом і Козятином з рейок зійшли вагони: поїзди прямують новими маршрутами

Деталі

Через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до 2 годин слідуватимуть такі поїзди:



7 Київ - Чернівці,



95 Київ - Рахів,



49 Київ – Трускавець.



Поїзд 23 Київ – Хелм слідує за зміненим маршрутом через Коростень та Шепетівку із затримкою близько 1 години.

У той же час, поїзд 78 Ковель – Одеса прямуватиме через Бердичів, Житомир, Фастів та Козятин із затримкою до 3 годин.

Поїзд 6 Ясіня – Запоріжжя прямуватиме через Шепетівку, Коростень та Фастів із затримкою до 3 годин без зупинки по станції Бердичів.

Цитата

"Пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довеземо до Фастова поїздом 78 з наступною пересадкою на придбані місця. Пасажирів цього рейсу ДО Бердичева готуємо до пересадки на поїзд 88 у Фастові", - пояснили в "Укрзалізниці".

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