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Між Бердичевом і Козятином з рейок зійшли вагони: поїзди прямують новими маршрутами

Між Бердичевом і Козятином з рейок зійшли вагони: поїзди прямують новими маршрутами

Київ • УНН

 • 712361 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Між Бердичевом та Козятином з рейок зійшло кілька вантажних вагонів. Через аварію змінено маршрут ряду пасажирських поїздів. Про це повідомила Укрзалізниця, передає УНН

Деталі

Через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до 2 годин слідуватимуть такі поїзди:

  • 7 Київ - Чернівці,
  • 95 Київ - Рахів,
  • 49 Київ – Трускавець.

Поїзд 23 Київ – Хелм слідує за зміненим маршрутом через Коростень та Шепетівку із затримкою близько 1 години.
У той же час, поїзд 78 Ковель – Одеса прямуватиме через Бердичів, Житомир, Фастів та Козятин із затримкою до 3 годин.
Поїзд 6 Ясіня – Запоріжжя прямуватиме через Шепетівку, Коростень та Фастів із затримкою до 3 годин без зупинки по станції Бердичів.

Цитата

"Пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довеземо до Фастова поїздом 78 з наступною пересадкою на придбані місця. Пасажирів цього рейсу ДО Бердичева готуємо до пересадки на поїзд 88 у Фастові", - пояснили в "Укрзалізниці".

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